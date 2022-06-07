Израильские солдаты и студенты проводят демонстрацию перед зданием ООН в Женеве

Десятки израильских студентов и солдат ЦАХАЛа в резерве провели сегодня демонстрацию протеста перед штаб-квартирой ООН в Женеве, надев маски и одетые как лидеры военного крыла ХАМАС.

Эта демонстрация стала ответом на публикацию резкого доклада Совета ООН по правам человека, который приведет к международному осуждению Государства Израиль.

Об этом сообщает Maariv.

В докладе делается попытка добраться до «корней проблемы», и с этой целью требуется прецедентное рассмотрение действий Израиля с момента его создания в 1948 году, включая политику «апартеида», с уголовным расследованием против Израиля в Международном суде.

Организация Shurat Hadin объясняет, что комитет назначил судей, которые ранее обвиняли Израиль в военных преступлениях и политике апартеида, во главе с судьей Нави Филаи, которая известна своими заявлениями против Израиля.

Поэтому организация утверждает, что отчет известен заранее и его результаты могут нанести серьезный ущерб Государству Израиль.

Переодетые активисты размахивали флагами ХАМАС и ООП и даже аплодировали Совету ООН по правам человека под лозунгом «Спасибо ООН — вы наше оружие против Израиля».

«Совет по правам человека — это антисемитский орган, который постоянно работает против Государства Израиль», — заявила организация.

Президент организации «Shurat Hadin», адвокат Даршан-Лейтнер: «Совет ООН по правам человека известен своей одержимостью Израилем, но на этот раз он подрывает законное существование государства. ХАМАС делает это с помощью ракетных обстрелов и террористических атак, а Совет делает это с помощью ложных сообщений. Но цель у них одна: уничтожить Государство Израиль. Это охота на ведьм, которую нужно немедленно прекратить. В этой демонстрации мы раскрываем истинное лицо Совета: активного партнера террористических организаций».

Курсор писал ранее, что ООН обвиняет Израиль в конфликте с палестинскими арабами.