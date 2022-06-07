В россии объявлен в розыск известный писатель с гражданством Израиля

Кремлевский режим объявил в розыск российского писателя Дмитрия Глуховского, который прежде всего известен серией книг «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035».
Отметим, что писатель имеет гражданство не только рф*, но и Израиля. Его разыскивают по уголовному делу, однако по какому именно – неизвестно.
После того как рф начала полномасштабную войну против Украины, Глуховский публично выступил против так называемой «спецоперации». Он также не раз рассказывал о военных преступления российских военных в Украине на своих аккаунтах в социальных сетях.
Войну, начатую владимиром путиным, Глуховский назвал бессмысленной и чудовищной.
Ранее Курсор сообщал, что россия заявила, что уничтожила артиллерийское оружие, переданное Западом Украине.
Кроме того, редакция нашего сайта писала, что эксперт назвал главную проблему Украины и Запада, которая мешает Киеву победить рф.
Еще напомним, что эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы путин согласился на конструктивные переговоры с Украиной.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!