В россии объявлен в розыск известный писатель с гражданством Израиля

Кремлевский режим объявил в розыск российского писателя Дмитрия Глуховского, который прежде всего известен серией книг «Метро 2033», «Метро 2034» и «Метро 2035».

Отметим, что писатель имеет гражданство не только рф*, но и Израиля. Его разыскивают по уголовному делу, однако по какому именно – неизвестно.

После того как рф начала полномасштабную войну против Украины, Глуховский публично выступил против так называемой «спецоперации». Он также не раз рассказывал о военных преступления российских военных в Украине на своих аккаунтах в социальных сетях.

Войну, начатую владимиром путиным, Глуховский назвал бессмысленной и чудовищной.

Ранее Курсор сообщал, что россия заявила, что уничтожила артиллерийское оружие, переданное Западом Украине.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что эксперт назвал главную проблему Украины и Запада, которая мешает Киеву победить рф.

Еще напомним, что эксперт рассказал, что нужно сделать, чтобы путин согласился на конструктивные переговоры с Украиной.