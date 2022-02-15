Израильские чиновники посетили Чикаго после антисемитских нападений

Генеральный консул Израиля на Среднем Западе Йинам Коэн и олдермен Чикаго Дебра Сильверштейн посетили пять еврейских учреждений, которые недавно стали жертвами различных преступлений на почве ненависти . В понедельник они посетили Свободную синагогу, две пекарни, ешиву Кессер Йона — все они были атакованы в конце января.
«На двух предприятиях были разбиты окна, а также три синагоги и школа подверглись актам вандализма», — сказала Сильверштейн. «Это действительно очень огорчило наше общество, но оно также объединило нас, потому что мы объединились против ненависти и не потерпим никаких антисемитских действий против нас», — сказала она. Сильверштейн похвалила работу полиции и сказала, что она «потрясающая».
«Они смогли произвести арест в течение 24 часов, и преступнику было предъявлено обвинение в четырех преступлениях на почве ненависти», — сказала она. «К сожалению, наше сообщество всегда находится в состоянии повышенной готовности. Антисемитизм на подъеме, и поэтому у нас есть несколько полицейских, которые проводят обучение для синагог и школ».
«Но мы продолжаем жить своей жизнью. Мы не позволим этому сломить нас», — добавила она. «Мы продолжаем жить и делать то, что должны делать, но мы знаем, что существует антисемитизм, и мы знаем, что должны быть в курсе того, что нас окружает».
Коэн также добавил: «Общество уже было в состоянии повышенной готовности после нападения на заложников в Техасе, и недавний шквал нападений только усилил эти чувства».
Далее Коэн сказал, что решил посетить все предприятия и учреждения, подвергшиеся нападению, чтобы выразить солидарность от имени Государства Израиль.
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