Израильские чиновники посетили Чикаго после антисемитских нападений

Генеральный консул Израиля на Среднем Западе посетил пять еврейских учреждений, которые недавно стали жертвами различных преступлений на почве ненависти.

Генеральный консул Израиля на Среднем Западе Йинам Коэн и олдермен Чикаго Дебра Сильверштейн посетили пять еврейских учреждений, которые недавно стали жертвами различных преступлений на почве ненависти . В понедельник они посетили Свободную синагогу, две пекарни, ешиву Кессер Йона — все они были атакованы в конце января.

«На двух предприятиях были разбиты окна, а также три синагоги и школа подверглись актам вандализма», — сказала Сильверштейн. «Это действительно очень огорчило наше общество, но оно также объединило нас, потому что мы объединились против ненависти и не потерпим никаких антисемитских действий против нас», — сказала она. Сильверштейн похвалила работу полиции и сказала, что она «потрясающая».

«Они смогли произвести арест в течение 24 часов, и преступнику было предъявлено обвинение в четырех преступлениях на почве ненависти», — сказала она. «К сожалению, наше сообщество всегда находится в состоянии повышенной готовности. Антисемитизм на подъеме, и поэтому у нас есть несколько полицейских, которые проводят обучение для синагог и школ».

«Но мы продолжаем жить своей жизнью. Мы не позволим этому сломить нас», — добавила она. «Мы продолжаем жить и делать то, что должны делать, но мы знаем, что существует антисемитизм, и мы знаем, что должны быть в курсе того, что нас окружает».

Коэн также добавил: «Общество уже было в состоянии повышенной готовности после нападения на заложников в Техасе, и недавний шквал нападений только усилил эти чувства».

Далее Коэн сказал, что решил посетить все предприятия и учреждения, подвергшиеся нападению, чтобы выразить солидарность от имени Государства Израиль.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что родной город Байдена разрисовали свастиками.

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