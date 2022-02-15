Родной город Байдена разрисовали свастиками

Свастики были найдены в разных местах Уилмингтона, штат Делавэр, в родном городе Байдена и его семьи.

Полиция в родном городе президента США Джо Байдена Уилмингтоне, штат Делавэр, расследует происшествие связанное с тем, что неизвестные осквернили свастиками разные места в городе, такие как ресторан, рекламный щит и центр общественных услуг.

Отдел уголовных расследований сообщает, что начал расследование.

Часть свастик были нарисованы с загнутыми назад концами. Антидиффамационная лига сообщает, что это дело рук молодых людей, которые рисуют граффити. Полиция продолжает расследование и ищет виновных.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что в Украине ввели уголовную ответственность за проявления антисемитизма. Из 361 депутата, зарегистрированного в палате, 295 проголосовали за постановление о внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса для реализации положений Закона «О предотвращении и борьбе с антисемитизмом в Украине» (№ 5110).

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