В Израиле рассказали, как война в Украине повлияет на весь мир

Генерал-майор заявил, что если Кремлю удастся сменить власть в Киеве, это пошатнет баланс сил не только в Европе, но и во всем мире.

Амос Гилад, генерал-майор Армии обороны Израиля в отставке, бывший начальник отдела разведки Управления военной разведки Израиля, а ныне руководитель Института политики и стратегии при университете Райхмана, высказал свою точку зрения на нынешнюю напряженную ситуацию вокруг Украины, России, США и стран Запада.

Генерал-майор сказал, что Россия хочет бросить вызов Соединенным Штатам как единственной оставшейся в мире сверхдержаве. «Сейчас мы находимся на пороге исторических событий, связанных со смелым решением президента России Путина вернуть Украину, а вместе с ней и другие страны бывшего Советского Союза, в сферу влияния России. Это решительный шаг, с четкой стратегией и риском прямой (хотя и не военной) конфронтации с Соединенными Штатами», — говорит Гилад.

По словам генерал-майора, цель Москвы — свергнуть нынешнее правительство в Киеве и установить лояльных лидеров, которые объявят об отказе Украины от планов вступления в НАТО, как это сделали в прошлом Казахстан и Грузия. В то же время, по словам Гилада, Россия готова сосредоточить огромные экономические усилия и военную силу для достижения своей цели, даже если это означает вступление в прямой конфликт с Соединенными Штатами.

Решение Путина основано на уверенности в том, что США и европейские страны сейчас находятся в слабой позиции. Гилад считает, что этот момент может «сыграть на руку Путину» и позволить ему вернуться на мировую арену в качестве центрального игрока. По словам бывшего офицера военной разведки, Россия осознает, что подвергает себя жестким экономическим санкциям Запада, но Кремль готов пойти на этот риск, рассчитывая на поддержку Китая.

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