Израильская художница создала удивительную массивную фреску в честь 700-летия Вильнюса

19:52, Сегодня
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краски, художник, картина
Фото: pixabay.com

Также было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между Израилем и Латвией.

Израильская художница создала масштабную фреску с изображением идеализированного израильского пейзажа в центре Вильнюса.

Работу Зои Север открыли в конце ноября в качестве подарка Посольства Израиля Вильнюсу к 700-летию его основания. Также было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами.

Фреска, изображающая береговую линию Израиля и некоторые из его самых знаковых зданий, названа в честь знаменитого девиза основателя сионизма Теодора Герцля «Если чего-то захотеть, то сон станет явью». Она охватывает всю стену здания, расположенного рядом с городским крытым рынком.

«Эта разнообразная и красочная картина отражает лицо израильского общества и вселяет в тех, кто ее видит, оптимистическое чувство по поводу осуществления мечты в духе Герцля», — сказала посол Хадас Виттенберг Сильверстайн.

Виттенберг Сильверстайн поблагодарила своего предшественника Йосси Авни-Леви и его команду за инициирование проекта.

На открытии выступил также мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, который отметил, что «этот прекрасный подарок приносит луч света и цвета, который выделяется на фоне холодной и снежной погоды». Он также выразил надежду, что в скором времени в Вильнюсе появится площадь имени Иерусалима.

В мероприятии также приняли участие представители правительства, дипломаты и журналисты.

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