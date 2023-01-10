Израильское разведывательное оборудование продали в страну с сомнительной репутацией

Обходными путями оборудование для слежки попало в Бангладеш и это не устраивает министерство обороны.

Усовершенствованное оборудование для наблюдения, которое разработано в компании под контролем бывшего командира технологического подразделения израильской разведки, было продано в прошлом году правительству Бангладеш.

Об этом сообщает Haaretz.

При этом Бангладеш не входит в израильский список стран, которые используют такие технологии. Это связано с плохой репутацией страны в области прав человека.

Речь идет об оборудовании, которое используется для перехвата мобильного и интернет-трафика. Его продали Национальному центру мониторинга телекоммуникаций, или NTMC, подразделению Министерства внутренних дел Бангладеш, отвечающему за отслеживание использования Интернета, за онлайн-цензуру и прослушивание граждан.

Бангладеш является третьей по величине мусульманской страной в мире и не признает Израиль. У стран нет дипломатических отношений, и до 2021 года во всех бангладешских паспортах было написано «Этот паспорт действителен для всех стран мира, кроме Израиля».

Фирма Passitora контролируется Талем Дилианом, израильским бизнесменом и бывшим командиром разведки. Ранее фирма называлась WiSpear и была замешана в скандале, когда Дилиан заявил Forbes, что использует фургон, оснащенный оборудованием для наблюдения, который собирает данные с мобильных телефонов через сотовые и Wi-Fi сети, включая зашифрованные сообщения WhatsApp, чаты Facebook, списки контактов, звонки и текстовые сообщения в радиусе около полукилометра. В презентации WiSpear утверждается, что систему можно использовать для внедрения шпионских программ в компьютеры и мобильные телефоны в пределах ее досягаемости.

Данные об экспорте показывают, что в июне 2022 года система SpearHead была доставлена ​​из Швейцарии в столицу Бангладеш. Поставщиком выступила компания Passitora, а покупателем — NTMC. Груз весом 991 кг включал систему перехвата, операционное программное обеспечение и аппаратные компоненты (серверы, накопители, мониторы и т. д.) общей стоимостью 5,7 млн ​​долларов.

Источники в израильской индустрии кибероружия говорят, что деятельность компании не контролируется израильским правительством. Амир Эшель, уходящий в отставку генеральный директор министерства обороны, сообщил о своей неспособности контролировать Дилиана: «Меня, безусловно, беспокоит, что ветеран нашей разведки и киберподразделений, в котором работают другие бывшие высокопоставленные чиновники, действует по всему миру без какого-либо надзора».

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