Израильтян оповестили о запуске прямых рейсов еще в одну страну

Около трех лет назад большинство стран мира начали закрывать двери, и самым строгим был Китай, который еще несколько недель назад почти не пускал иностранцев на свою территорию.

Теперь, через несколько недель после открытия страны для туристов, китайская авиакомпания Hainan Airlines объявила об открытии прямых рейсов в Пекин, одно из самых востребованных туристических и деловых направлений в мире.

Прямые рейсы начнутся 15 февраля и на данный момент будут выполняться в формате два рейса в неделю.

Израильтяне смогут летать в Китай прямыми рейсами в три пункта назначения: Пекин, Шэньчжэнь и Шанхай.

Цены на данный момент начинаются от 1798 долларов на человека в туристическом классе и около 4900 долларов в бизнес-классе.

В заявлении, опубликованном Hainan Airlines, говорится: «Китай открыт, и все, что необходимо для въезда, — это предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, проведенного в течение 48 часов до полета. Нет необходимости в изоляции после въезда в страну».