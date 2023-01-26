Израильтянам рассказали, в какие города сейчас подешевели авиабилеты

У израильтян, которые в ближайшее время хотят отправиться в путешествие, есть уникальная возможность купить авиабилет по выгодной цене. Например, перелет туда и обратно в Афины (Греция) в феврале может обойтись в 161 доллар, а в Неаполь (Италия) — 47 долларов. И это не все заманчивые предложения.

Об этом пишет TheMarker.

Сейчас наблюдается снижение спроса на авиапутешествия, поэтому соответственно падает и стоимость некоторых билетов. Но времени осталось не так уж и много, потому что с приближением к Песаху, цены снова пойдут вверх.

Так, на сайте «Ха-дака ха-90» можно купить билеты на перелет в Афины в январе и феврале за 161 доллар туда и обратно с авиакомпанией Blue Bird. Там же полеты в Батуми (Грузия) предлагают за 194 доллара.

У Travelist есть особенно выгодные предложения на февраль: например, Wizz Air предлагает слетать в Будапешт (Венгрия) за 53 доллара, а билет на рейс той же авиакомпании в Бухарест (Румыния) стоит двое дешевле – всего в 26. Полет в Стамбул (Турция) с Pegasus обойдется в 115 долларов.

На сайте Secret Flights полет в Неаполь в конце января или начале февраля предлагают за 44 доллара. Билеты на Кипр в феврале и марте стоят 30-35 долларов. Сицилия — всего 53 доллара. А если хотите в Венецию, что цена вопроса составит всего 47 долларов.

«Курсор» писал ранее, что израильская чартерная авиакомпания «Сан-Дор» в мае текущего года запускает рейсы в Тиват — современный курортный город на берегу Бока-Которского залива в Черногории.

Israir Airlines начнет выполнять рейсы из Израиля в Стамбул после 15 лет, в течение которых израильские авиакомпании не летали в страну. Стоимость перелета стартует от 119 долларов в одну сторону.