Дочерняя компания Эль-Аль запускает рейсы в курортный город

Израильская чартерная авиакомпания «Сан-Дор» в мае текущего года запускает рейсы в Тиват — современный курортный город на берегу Бока-Которского залива в Черногории.

Об этом пишет «НЭП».

В компании отметили, что первый вылет состоится 18 мая. Самолеты будут летать два раза в неделю: по воскресеньям и четвергам. Продажа авиабилетов уже началась.

Цены стартуют от 349 долларов без учета стоимости привоза багажа.

«Курсор» писал ранее, что китайская авиакомпания Hainan Airlines решила увеличить свое присутствие на израильском рынке и с 15 февраля запускает новую авиалинию — Тель-Авив- Пекин.

Еще мы писали, что Israir Airlines начнет выполнять рейсы из Израиля в Стамбул после 15 лет, в течение которых израильские авиакомпании не летали в страну. Стоимость перелета стартует от 119 долларов в одну сторону.

Напомним, после двухлетнего периода снова заработал прямой маршрут из Тель-Авива в столицу Южной Кореи — Сеул. Этот маршрут, по которому будет выполняться три раза в неделю крупнейшей южнокорейской авиакомпанией Korean Air.

Читайте также, что исландская авиакомпания Icelandair объявила, что в следующем году запустит авиарейсы из Тель-Авива в свою столицу — Рейкьявик. Новая линия откроется 10 мая и будет функционировать до 29 октября 2023 года. Авиарейсы будут выполняться три раза в неделю.