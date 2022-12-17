Израильтянин арестован в США по подозрению в контрабанде в россию, связанной с ядерным оружием

Правоохранители в США убеждены, что раскрыли всемирную российскую контрабандную сеть — среди ее участников есть 35-летний гражданин Израиля Алексей Брейман, проживающий в Нью-Гэмпшире на востоке США.

Об этом сообщает CBS News.

Его арестовали и обвинили в использовании своего дома в качестве транзитной станции для отправки в *россию секретных материалов, которые могут использовать в военных целях, в том числе тех, которые касаются войны в Украине. В обвинительном приговоре сказано, что Брейман постоянно получал передовое электронное испытательное оборудование, используемое в квантовых вычислениях, разработке гиперзвукового и ядерного оружия и других военных приложениях.

Если его признают виновным, ему может грозить до 30 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом, потому что был отпущен под залог. Официальные документы показывают, что Брейман является гражданином Израиля, но родился он в Украине.

По версии следствия, заговор начался в 2017 году. Брейман и еще шестеро, пятеро россиян и гражданин США, проживающие в Нью-Джерси, купили и передали россии военную технику и технологии на миллионы долларов. Их обвиняют, в том числе, в мошенничестве и отмывании денег. Значительная часть переводов состоялась весной этого года, после вторжения россии в Украину.

«Брейман использовал свой дом в Нью-Гэмпшире как перевалочный пункт для секретной военной продукции. Их передавали на промежуточные станции в Европе и Азии, а оттуда отправляли в россию», – сказано в обвинительном заключении.

Согласно обвинительному заключению, товары двойного назначения — как гражданского, так и военного назначения — отправлялись, в частности, в Германию, Эстонию, Финляндию и Гонконг, а конечной остановкой была россия. Один из пяти россиян, причастных к делу о шпионаже, был арестован в Эстонии на прошлой неделе и подозревается в том, что он является сотрудником российских спецслужб.

«Курсор» сообщал, что в США арестовали мужчину, который хотел присоединиться к неонацистам и поддерживал массовые расстрелы.

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