Израильтянин похитил 47 млн долларов у ортодоксальных евреев в США

Власти США обвинили израильтянина в мошенничестве с инвесторами, в основном ортодоксальными евреями, на сумму не менее 47 млн долларов, прежде чем бежать в Израиль в 2021 году.

Согласно обвинительному заключению, поданному на прошлой неделе Комиссией по ценным бумагам и биржам США, Йосси Энгель использовал свою компанию iWitness Tech для привлечения потенциальных инвесторов из ортодоксальных еврейских общин в Лос-Анджелесе и Нью-Джерси.

Инвесторы хотели приобрести оборудование для камер видеонаблюдения и инвестировать в недвижимость в Израиле, говорится в обвинительном заключении, которое было подано в федеральный суд Калифорнии. В период с декабря 2018 года по январь 2021 года Энгель представлялся бизнесменом, ищущим капитал для покупки и установки камер видеонаблюдения в Лос-Анджелесе, поскольку в США нарастали антисемитские инциденты.

35-летний Энгель также обманул инвесторов, сказав им, что на их средства купит недвижимость в Израиле, которую он пообещал затем отремонтировать и продать с прибылью. Он обманул как минимум 29 членов ортодоксальной еврейской общины США.

«Оба этих утверждения были ложными. Энгель незаконно присвоил средства, потратив деньги инвесторов для своей личной выгоды и осуществляя платежи, подобные Понци, предыдущим инвесторам, пытаясь сохранить схему», — говорится в обвинительном заключении.

Энгель обвиняется в нарушении нескольких разделов Закона США о фондовых биржах. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, он использовал деньги, чтобы финансировать роскошный образ жизни, потратив 56 880 долларов в казино и летая на частных самолетах как минимум дважды. Он также перевел более 2,5 млн долларов в пункты обмена валюты в Израиле и снял более 861 тыс долларов наличными.

Во время своего пребывания в Израиле он в ряде электронных писем извинился перед инвесторами за то, что разрушил их жизнь, и обвинил в своих действиях «болезнь». Затем он ненадолго вернулся в США, в течение которого встретился с некоторыми из обманутых инвесторов, признался в управлении схемой Понци и пообещал вернуть украденные деньги. Однако затем в марте 2021 года он снова бежал из США и, похоже, все еще находится в Израиле. В обвинительном заключении не упоминается об экстрадиции.

Ранее Курсор писал, что в Кесарии арестовано шесть человек за мошенничество с бинарными опционами. Шесть менеджеров колл-центра обвиняются в хищении 148 миллионов долларов у тысяч инвесторов по всему миру.

Курсор также сообщал, что приложение Bit предупредило израильтян о рассылке сообщений мошенниками. Мошенники фактически скопировали принцип действия приложения.