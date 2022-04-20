Немецкая разведка обеспокоена ростом преступлений на почве антисемитизма

Агентство разведки Германии сообщило о неуклонном росте антисемистких правонарушений, особенно после введения карантинных ограничений по коронавирусу в обществе.

Разведывательное агентство Германии (BfV) заявило, что число антисемитских преступлений продолжает расти. Там считают, что выявленные преступления это всего лишь «верхушка айсберга».

Директор агентства BfV Томас Хальденванг сообщил, что антисемитские мотивы стали гораздо чаще встречаться в среднем классе, проявляясь в контексте израильско-палестинского конфликта или войны россии* в Украине.

По его мнению, причиной этому служит информация, поступающая через интернет-источники, которая является «благодатной почвой» для антисемитизма.

В докладе BfV предоставлены данные, что в 2020 году было зарегистрировано 2 351 антисемитское правонарушение, из них 57 актов насилия, а в 2021 году произошло с 2 032 правонарушения и 73 насильственных акта. Начиная с 2015 года постоянно растет показатель преступлений на почве антисемитизма.

Уполномоченный немецкого правительства по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн сказал, что коронавирусная пандемия стала «ускорителем огня для антисемитизма».

«Курсор» ранее информировал, что Германия получила одобрение от Израиля и США на закупку системы противоракетной обороны Arrow-3. Это будет первый случай, когда Arrow 3, одна из самых передовых систем ПВО Израиля, будет продана другой стране.

Также сообщалось, что возможный подозреваемый в стрельбе в Нью-Йорке публиковал антисемитские посты. Афроамериканец, подозреваемый в стрельбе в метро в Бруклине, опубликовал антисемитские посты и сравнивал положения чернокожих в Америке с евреями, пострадавшими от Холокоста.