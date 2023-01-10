Извержение подводного вулкана вызвало 25 тысяч молний всего за 5 минут

В пик извержения подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, который расположен в южной части Тихого океана, произошло удивительное явление — в небе в течение пяти минут появилось 25 500 молний.

Об этом пишет CNN.

Исследователи отметили, что за 6 часов вулкан вызвал почти 400 тысяч молний и это была самая высокая концентрация электрических разрядов в атмосфере, которую когда-либо обнаруживали. Извержение вулкана произошло в январе 2022 года и побило «все рекорды».

Метеоролог Крис Вагаски отметил, что 2022 год стал годом экстремума для молний. Например, в США за прошлый год было зафиксировано более 198 миллионов ударов молнии, что на 4 млн больше, чем в 2021 году.

Отметим, что в результате извержения вулкана остров «Хунга-Тонга» практически полностью ушел под воду, потеряв не менее 70 процентов своей площади, а остров Хунга-Хаапай потерял около половины своей площади относительно 2014 года.

«Курсор» писал ранее, что на территории острова Гавайи начал извергаться один из самых активных вулканов на планете — Килауэа. Местные власти предупредили жителей, что в воздухе могут быть вулканические частицы, но другой угрозы он не представляет.

Еще мы писали, что в Индонезии на острове Ява началось извержение самого высокого в стране вулкана Семеру. Облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 километров, по склону хлынули потоки лавы.