Проснулся один из самых активных вулканов в мире

На территории острова Гавайи начал извергаться один из самых активных вулканов на планете — Килауэа. Местные власти предупредили жителей, что в воздухе могут быть вулканические частицы, но другой угрозы он не представляет.

Об этом сообщает CNN.

Вулкан «проснулся» спустя несколько недель после того, как начал извержение его сосед — Мауна-Лоа. Сейчас эксперты наблюдают усиление сейсмической активности Килауэа, в частности была зафиксирована деформация грунта. Но угрозы серьезного выброса вулканического пепла в атмосферу за пределами опасной закрытой зоны нет, поэтому местные жители и туристы могут не беспокоиться.

Единственное от чего могут пострадать люди, особенно страдающие респираторными заболеваниями, так это от вулканических частиц, которые попадают в воздух и разносятся по местности.