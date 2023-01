Проснулся один из самых активных вулканов в мире

Отметим, что пять лет назад вулкан Килауэа нанес серьезные разрушения острову в результате своего извержения, близлежащие районы были эвакуированы. В результате вулканической активности были разрушены сотни домов.

Views from the west rim of the crater, looking generally east, at new Kīlauea eruption. Dome fountain is about 10 m (30 ft) high. Much of the east side of the crater has been covered with lava. Best webcam views are from https://t.co/Nre4Hl7X4S.#KilaueaErupts@Volcanoes_NPS pic.twitter.com/v9C9xzTlbe

— USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) January 6, 2023