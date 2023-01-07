Проснулся один из самых активных вулканов в мире

15:00, Сегодня
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Фото: Pixabay

Он был незначительно активен последние 35 лет.

На территории острова Гавайи начал извергаться один из самых активных вулканов на планете — Килауэа. Местные власти предупредили жителей, что в воздухе могут быть вулканические частицы, но другой угрозы он не представляет.

Об этом сообщает CNN.

Вулкан «проснулся» спустя несколько недель после того, как начал извержение его сосед — Мауна-Лоа. Сейчас эксперты наблюдают усиление сейсмической активности Килауэа, в частности была зафиксирована деформация грунта. Но угрозы серьезного выброса вулканического пепла в атмосферу за пределами опасной закрытой зоны нет, поэтому местные жители и туристы могут не беспокоиться.

Единственное от чего могут пострадать люди, особенно страдающие респираторными заболеваниями, так это от вулканических частиц, которые попадают в воздух и разносятся по местности.

Отметим, что пять лет назад вулкан Килауэа нанес серьезные разрушения острову в результате своего извержения, близлежащие районы были эвакуированы. В результате вулканической активности были разрушены сотни домов.

«Курсор» писал ранее, что в воскресенье, 4 декабря, в Индонезии на острове Ява началось извержение самого высокого в стране вулкана Семеру. Облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 километров, по склону хлынули потоки лавы.

Еще мы писали, что на небольшом итальянском острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался одноименный вулкан.

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