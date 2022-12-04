В Индонезии произошло мощное извержение вулкана, эвакуированы тысячи людей

В воскресенье, 4 декабря, в Индонезии на острове Ява началось извержение самого высокого в стране вулкана Семеру.

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что облако вулканического пепла поднялось на высоту 15 километров, по склону хлынули потоки лавы.

Власти объявили самый высокий уровень опасности для района на востоке острова. Это означает, что поселения находятся под угрозой, и можно ожидать увеличения вулканической активности, сообщил представитель Центра вулканологии и смягчения геологических катастроф Хендра Гунаван.

«Из окрестных сел уже эвакуировали около двух тысяч человек. … Сообщений о жертвах пока нет. В министерстве транспорта Индонезии говорят, что извержение не повлияло на авиасообщение, но два аэропорта все же ужесточили мониторинг. … Большинство дорог были закрыты сегодня утром, и сейчас идет дождь из вулканического пепла, закрывшего вид на горы», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, крупнейший в мире действующий вулкан посылает сигналы о возможном извержении. Официальные лица призвали людей готовиться к «бегству в спешке».

Курсор сообщал, что на небольшом итальянском острове Стромболи к северу от Сицилии активизировался одноименный вулкан.

Напомним, что на острове Сицилия начал извергаться вулкан Этна. Так, на одном из склонов вулкана из разлома течет магма, зафиксированы большие выбросы пепла. Фронт лавового потока достиг северного основания кратера.