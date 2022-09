Известная организация призвала женщин отказаться от половых отношений с мужчинами, если те употребляют мясо

Борцы за права животных обосновывают эту меру результатами нового научного исследования, где утверждается, что представители мужского пола мужчины производят на 41% больше парниковых газов, чем женского.

Об этом сообщает Daily Star.

Члены скандальной организации считают, что если мужчина употребляет сосиски и шницели, то это указывает на его «токсичную мужественность». В своем, вне всяких сомнений, важном заявлении PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) сосредоточилась на «классическом жителе пригорода», который во время отдыха собирается со своими близкими на барбекю.

По мнению главы группы PETA в Германии Дэниела Кокса, обществу нужно отвергнуть образ «настоящего мужчины», который пьет пиво на выходных и жарит мясо на гриле. В организации считают, что такие люди презрительно относятся к тем, кто готовит на барбекю обычные овощи.

Для реализации своей инициативы активисты запустили бесплатную программу под названием Veganstart, с помощью которой мужчины должны перестать есть мясо и, благодаря этому, искоренить образ мужественного мужчины. Предполагается, что «излишне маскулинные» представители мужского пола кушают мясо не потому, что это вкусно, а из-за социального давления и образа некоего «классического мужчины».

Чтобы предать своей новаторской деятельности резонанса, PETA призвала женщин перестать заниматься сексом с мужчинами, которые не отказываются от мяса и не отдают предпочтение растительной пищи. Это вполне согласуется с призывом к мировым странам от ООН, которая заявила о создании специальных программ, направленных на сокращение употребления мяса. Члены организации утверждают, что на выращивание скота приходится почти 15% всех выбросов парниковых газов.

Ранее «Курсор» сообщал, что медики обнаружили связь между интимными отношениями и камнями в почках.

Помимо этого, медики рассказали об изменениях в организме при отказа от мяса.