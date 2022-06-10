Известный американский философ рассказал, что случится с россией после войны с Украиной

Фукуяма полагает, что россии будет очень трудно выбраться из той пропасти, в которую она себя бросила. Эта страна станет изгоем и будет исключена из международного сообщества, как Северная Корея.

Президент рф владимир путин* потерпел полный провал в своей геополитической стратегии. Война против Украины полностью изменит мировой порядок, однако для самого путинского режима это станет настоящей катастрофой.

Об этом рассказал известный американский философ Фрэнсис Фукуяма немецкой газете Welt.

По его словам, в скором времени украинская армия вытеснит россиян с Донбасса. Это будет означать, что владимир путин – неудачник не только в военном, но и в политическом смысле. А вот россии придется очень тяжело. Ей придется выбираться из той пропасти, в которую ее загнал путинский режим. Возможно, ее ждет судьба Северной Кореи.

Примечательно, что, по мнению философа, даже Китай может применить давление в отношении сильно ослабевшей рф. Китайцы хотят получить российские ресурсы Сибири. Они не сделают это за счет военных действий. У Пекина есть множество других методов «мягкой силы».

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