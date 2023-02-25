Известный российский пропагандист полностью оглох

У телеведущего и раньше наблюдались проблемы со здоровьем, но судя по всему ситуация ухудшилась.

Борис корчевников*, известный российский пропагандист окончательно оглох. Как сообщает известная актриса яна поплавская, которая встретилась с ним на фестивале, посвященном годовщине полномасштабной войны россии против Украины, корчевников совсем плох и может общаться только благодаря специальному приложению на своем телефоне.

Подробнее об этом информирует УНИАН.

По словам актрисы, корчевников уже не может скрывать свое состояние и ему очень трудно понимать людей, говорящих с ним лично. Собеседник произносит слова, а приложение на телефоне транслирует их текстом, что позволяет телеведущему оставаться на связи со своими сторонниками и продолжать свою пропагандистскую деятельность.

Некоторые критики утверждают, что корчевников сам виноват в своем положении, поскольку он открыто поддерживал полномасштабную войну против Украины и прославлял оккупантов. Но независимо от того, кто виноват, его состояние вызывает сочувствие у многих людей, которые надеются, что корчевников найдет путь к выздоровлению и перестанет поддерживать войну и пропаганду.

Несмотря на свою глухоту, путинист продолжает упорно свою деятельность по восхвалению режима и оккупационной армии рф, и выразил свое мнение о том, что на Донбассе особенно ощущается «божественное присутствие». Корчевников давно увлекается религией и старается убедить россиян, что вера в российскую церковь — это единственно правильный выбор.

Ранее «Курсор» информировал, что главный пропагандист кремля взбунтовался против военного руководства рф.

Напоминаем, что путинский пропагандист соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Итальянский телеведущий не смог контролировать эмоций, услышав такой ответ, подчеркнув, что Донбасс в таком случае является просто поводом, а армия россии намерена забрать половину территории Украины и забрать Черное море.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!