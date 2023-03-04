Кадыров отправил сына «на смотрины» к путину — СМИ

Рамзан кадыров* поделился информацией о неофициальной встрече своего сына ахмата с президентом российской федерации владимиром путиным, на которой темой обсуждения стало предстоящее бракосочетание молодого наследника кадырова.

Подробнее об этом информирует Telegram-канал SVTV NEWS.

Как отметил глава Чечни, большую часть времени разговор касался личности ахмата-хаджи, в том числе и его дедушки, которого владимир путин хорошо знал. Кадыров также рассказал, что президент выразил надежду на то, что следующее поколение семьи продолжит его начинания.

Однако вполне возможно, что причина встречи путина с кадыровским сыном может состоять в другом. Сейчас в сети активно ходит информация о том, что рамзан кадыров может быть серьезно болен, и велика вероятность того, что ахмат-хаджи может заменить отца на посту главы Чечни в случае его внезапной кончины.

Ранее «Курсор» информировал, что СМИ считают, что ярого путиниста и по совместительству главу Чечни рамзана кадырова могли отравить. Стоит отметить, что на ежегодном послании кремлевского диктатора, которое путин провозглашает каждый год перед наивысшими чиновниками рф, кадырова не было, что вызвало ряд вопросов. Ведь кадыров один из тех, кто яро поддерживает войну с Украиной, фактически являясь для главы рф «военным столпом».

Напоминаем, что предполагается, что у кадырова серьезные проблемы с почками. Так утверждает бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев, который находится в изгнании.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!