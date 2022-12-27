Россию ждет судьба Северной Кореи — Шейтельман

По словам политтехнолога, даже в постпутинской россии вряд ли изменятся правила взаимоотношений между властью и народом.

За последнее время в россии* уже не происходило никаких акций протеста против путинского режима, потому что все, кто готов выражать свою позицию, уехали или сидят в тюрьме.

Об этом в эфире телеканала FreeДОМ сказал политтехнолог, писатель Михаил Шейтельман.

“Я за последнее время уже не помню особо каких-то акций… Как говорит путин, 99,9% тех, кто готов выражать как-то свою позицию, они уже почти все уехали, часть сидит в тюрьме, те, кто выражал свою позицию, как Яшин, например, Кара-Мурза”, — сказал он, добавив, что не верит возможность активного протеста в рф.

В то же время, по словам Шейтельмана, госдума рф уже пытается преследовать тех, кто уехал, например, повышая на них налоги. Он убежден, что даже в постпутинской россии вряд ли изменятся правила взаимоотношений между властью и народом. По его словам, история показывает, что это возможно либо в случае революции, либо в случае оккупации страны.

“Ну, как в Северной Корее невозможно бороться против вождя. Вот, заметьте, уже три поколения вождей в Северной Корее сменяют друг друга. А о протестах мы вообще даже ни разу не слышим. Когда мы слышали, когда были последние протесты в Северной Корее? Там люди ели траву, голодали, умирали от голода. Пока протестов там не было. Наиболее вероятный сценарий для россии — все-таки то, что их ждет именно Северная Корея. То есть «путин» останется”, — считает Шейтельман.

Как сообщал Курсор, президент россии владимир путин уверен, что подавляющее большинство россиян готовы «все положить» ради своей страны.

«Что касается основной части – 99,9% – наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах родины, здесь для меня необычного ничего нет. Это просто лишний раз убеждает меня в том, что россия – особая страна. И у нас живут особые люди», — сказал путин.

Также Курсор информировал о том, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что война россии против Украины подойдет к концу в случае смерти путина, потому что политические институции внутри рф прекратят свою работу.

Ранее стало известно, что российская армия потеряла рекордное число солдат в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!