Как скрыть настоящий возраст женщины: три признака, которые выдают истину

Наш организм с течением времени изнашивается. Суставы протираются, кожа обвисает, мышцы становятся дряблыми, а глаза теряют свой блеск. Когда появляется такая картинка в зеркале начинают опускаться руки и уверенность пропадает уже в совсем недоступные для нас области. Ученые назвали три главных признака, которые могут раскрыть правду о возрасте женщины.

Неудачные брови. Самым важным элементом бровей является оттенок и форма, которые смягчить черты лица и омолодить или зрительно увеличить возраст женщины. Выбирайте формы, которые максимально близки к естественным — о четких бровях, равномерно заполненных цветом, лучше забыть. Также стоит помнить, что у блондинок брови должны быть от нескольких тонов темнее, у брюнеток — на тон-два светлее.

Кожа рук. Недостаточно ухоженные руки — это первое, что выдаст ваш возраст. Сухая кожа мгновенно старит, выглядит сморщенной и акцентирует ваш возраст. В связи с этим важно регулярно увлажнять кожу рук — средства нужно подбирать, которые не теряют своего действия после первого мытья рук.

Пигментные пятна. Наличие пигментных пятен воспринимается как маркер возраста. Следует избавиться от этого легкого косметического дефекта. Воспользуйтесь услугами профессионального пилинга или выведите пятна лазером. Чтобы они снова не вернулись, не забывайте о солнцезащитных кремах, когда находитесь на улице.

Ранее «Курсор» писал о том, как правильно ухаживать за кожей зимой. Доктор Леавит Акерман, дерматолог и научный консультант брендов Cerave и La-Rosh Posey объясняет, как помочь своей коже пережить такие перепады погоды и, в особенности, периоды чрезвычайной сухости воздуха.