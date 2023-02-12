В МВФ спрогнозировали последствия землетрясения для экономики Турции

Влияние землетрясения на ВВП Турции вряд ли будет таким же сильным, как в 1999 году.

Воздействие землетрясения, произошедшего на прошлой неделе, на рост внутреннего продукта (ВВП) Турции вряд ли будет столь же выраженным, как после землетрясения, поразившего страну в 1999 году, заявил исполнительный директор МВФ Махмуд Мохиелдин журналистам в кулуарах Арабского фискального форума в воскресенье.

Мохьелдин добавил, что в течение следующих нескольких месяцев будет ощущаться негативное влияние катастрофы, но инвестиции государственного и частного секторов в восстановление могут стимулировать рост ВВП в будущем.

Ранее мы писали о землетрясении в Турции: израильская команда спасателей — вторая по величине.