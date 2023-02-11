Землетрясения в Турции: израильская команда спасателей — вторая по величине

Больше всего спасателей в Турцию направил наиболее близкий союзник Анкары.

Делегация израильской спасательной команды является второй по величине в ходе проведения работ после разрушительных землетрясений в Турции.

Об этом свидетельствуют данные официального турецкого информационного агентства Anadolu.

Там уточняют, что больше всего спасателей в Турцию направил самый близкий союзник Анкары Азербайджан — 725.

Как сообщал Курсор, Турция открыла пункт пересечения границы с Арменией, чтобы получить гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясений 6 февраля. Пограничный переход в турецкой провинции Ыгдыр уже пересекли пять грузовиков с гуманитарной помощью. В последний раз этот пункт использовался в 1988 году, когда турецкий Красный Полумесяц доставил помощь Армении после землетрясения.

Ранее Курсор информировал о том, что Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу. Гуманитарную миссию возглавил подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Вах. В группу вошли спасатели, медики и военные. Все они прибыли в Турцию этой ночью и уже оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Израильской гуманитарной миссии присвоено звание «Оливковые ветви», а ее руководителю Голану Ваху — глава Национального спасательного подразделения. В состав группы вошли военные спасатели, медики и сотрудники Службы пожарной охраны и спасения.

Позже в израильской делегации ЦАХАЛа в Турции заявили, что «спасли из-под завалов рекордное количество людей«.

Также Курсор информировал о том, что выжившие после землетрясения в Турции и Сирии теперь рискуют замерзнуть насмерть.