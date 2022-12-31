Как в США отреагировали на переговоры путина и Си Цзиньпина

По словам представителя Госдепартамента США, Вашингтон обеспокоен «союзом Китая и *россии», потому что кремль ведет кровопролитную войну в Украине.

Об этом сообщает CNN.

«Пекин утверждает, что он нейтрален, но его поведение ясно показывает, что он все еще инвестирует в тесные связи с россией», – заявил представитель Госдепа в комментарии о вчерашнем разговора лидера КНР Си Цзиньпина и президента рф владимира путина.

По его словам, США и Европа предупредили Китай о последствиях, если он будет предоставлять россии военную помощь в войне против Украины или помогать обходить санкции. Он утверждает, что Вашингтон внимательно наблюдает за Пекином, и добавил, что те, кто поддержат рф в «этой несправедливой войне, неизбежно окажутся на неправильной стороне истории».

«Мир наблюдает за тем, какие страны отстаивают основные принципы свободы, самоопределения и суверенитета, а какие стоят или молчаливо поддерживают россию в ее преднамеренной и неспровоцированной войне по выбору», – сказал представитель Госдепартамента.

Отметим, что вчера, 30 декабря, китайский лидер Си Цзиньпин и кремлевский диктатор владимир путин провели беседу в формате видеосвязи. Президент рф заявил, насколько важно для его страны сотрудничать с КНР, а также вспомнил о рекордном росте товарооборота с Китаем, «несмотря на неблагоприятную конъюнктуру», и сказал, что надеется на укрепление сотрудничества в сфере вооруженных сил.

По словам путина, отношения москвы и Пекины выдерживают все испытания и сейчас являются лучшими за всю историю. Он анонсировал личную встречу с Си Цзиньпином в столице рф уже весной следующего года. По информации китайских журналистов, Си сказал путину, путь к мирным переговорам по Украине не будет гладким.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!