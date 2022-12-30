Возможно ли российско-китайское сотрудничество: путин провел переговоры с Си Цзиньпином

В поисках союзников российский президент обсудил с Си Цзиньпином возможные перспективы отношений между странами.

Российский президент владимир путин* провел встречу по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином.

Как сообщили российские СМИ, путин рассказал о значимости партнерства рф и Китая, отметил рекордный рост товарооборота с Китаем и выразил надежду, что страны будут укреплять сотрудничество в сфере вооруженных сил.

Основные тезисы его речи:

Отношения рф и Китая являются лучшими за всю историю, выдерживают все испытания; В 2023 году планируется личная встреча с Си Цзиньпином в москве; рф и Китаю удалось обеспечить рекордный рост товарооборота, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру; россия и Китай досрочно достигнут цели повысить товарооборот до $200 млрд; россия вышла на второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай, на четвертое по СПГ; рф нарастит прокачку газа в Китай в следующем году; Международные состязания должны примирять людей, а не использоваться в сиюминутных политических целях; россия и Китай будут укреплять сотрудничество вооруженных сил; Сотрудничество рф и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка.



На фоне высокопарных заявлений российского президента заявления Си Цзиньпина были более сдержанны:

Китай и россия находятся в тесном стратегическом контакте; Китайско-российское всеобъемлющее партнерство демонстрирует стрессоустойчивость; Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с россией в непростой и неоднозначной международной обстановке.



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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!