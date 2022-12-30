Возможно ли российско-китайское сотрудничество: путин провел переговоры с Си Цзиньпином

Российский президент владимир путин* провел встречу по видеосвязи с китайским лидером Си Цзиньпином.
Как сообщили российские СМИ, путин рассказал о значимости партнерства рф и Китая, отметил рекордный рост товарооборота с Китаем и выразил надежду, что страны будут укреплять сотрудничество в сфере вооруженных сил.
Основные тезисы его речи:
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- Отношения рф и Китая являются лучшими за всю историю, выдерживают все испытания;
- В 2023 году планируется личная встреча с Си Цзиньпином в москве;
- рф и Китаю удалось обеспечить рекордный рост товарооборота, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру;
- россия и Китай досрочно достигнут цели повысить товарооборот до $200 млрд;
- россия вышла на второе место по поставкам трубопроводного газа в Китай, на четвертое по СПГ;
- рф нарастит прокачку газа в Китай в следующем году;
- Международные состязания должны примирять людей, а не использоваться в сиюминутных политических целях;
- россия и Китай будут укреплять сотрудничество вооруженных сил;
- Сотрудничество рф и Китая на международной арене служит формированию справедливого миропорядка.
На фоне высокопарных заявлений российского президента заявления Си Цзиньпина были более сдержанны:
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- Китай и россия находятся в тесном стратегическом контакте;
- Китайско-российское всеобъемлющее партнерство демонстрирует стрессоустойчивость;
- Китай готов наращивать стратегическое взаимодействие с россией в непростой и неоднозначной международной обстановке.
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* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!