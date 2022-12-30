Путин заявил о военном сотрудничестве еще с одной страной

Путин отметил, что военное сотрудничество занимает «особое место» в отношениях между их странами.

Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин пообещали углубить связи между москвой* и Пекином на фоне войны российского президента в Украине.

Поскольку пара провела двусторонние переговоры в режиме видеоконференции, путин пригласил Си посетить москву весной, что он назвал публичной демонстрацией «прочности российско-китайских связей по ключевым вопросам».

Заявление путина, длившееся около восьми минут, подчеркнуло важность российско-китайского «стратегического партнерства» «в условиях нарастающей геополитической напряженности».

Глава рф отметил, что военное сотрудничество занимает «особое место» в отношениях между их странами. По его словам, Кремль стремится «укрепить сотрудничество между вооруженными силами россии и Китая».

Китайские государственные СМИ сообщили, что Си сказал путину, что путь к мирным переговорам по Украине не будет гладким и что Пекин будет продолжать отстаивать свою «объективную и справедливую позицию» по этому вопросу.

Си, назвавший путина своим «дорогим другом» во вступительном слове, сказал: «Китайская сторона отметила, что российская сторона заявляла, что никогда не отказывалась от решения конфликта путем дипломатических переговоров, и выразила за это признательность».

Председатель КНР сказал через переводчика, что «перед лицом сложной и далеко не однозначной международной ситуации» Пекин готов «наращивать стратегическое сотрудничество с россией, предоставлять друг другу возможности развития, быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире».

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