Как война россии против Украины повлияла на туриндустрию Турции

Турция продолжает принимать посетителей, несмотря на ужесточение правил Евросоюза для туристов из рф.

Российские гости дают импульс ключевому туристическому сектору Турции в критический момент для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чья популярность пострадала в условиях экономического кризиса. Но оппозиционные политики в Турции говорят , что полномасштабное вторжение рф* в Украину наносит ущерб отрасли.

По данным Министерства культуры и туризма Турции, россия является вторым по величине источником туристов для Турции: в этом году ее посетили почти 2,2 миллиона россиян.

Это больше, чем 1,5 миллиона российских туристов в 2021 году, когда отрасль восстанавливалась после более раннего периода пандемии коронавируса.

Однако Четин Осман Будак, турецкий депутат от оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), представляющий туристический центр Анталии, сказал, что, хотя количество российских туристов в этом году увеличилось, они все еще ниже допандемических цифр.

«До нападения россии на Украину туристическая индустрия возлагала большие надежды на эти два рынка, но война разрушила эти планы, — сказал Будак The Media Line. — Если бы не было войны, нашу страну посетило бы гораздо большее количество российских туристов».

Будак сказал, что количество посетителей из Украины за первые семь месяцев года снизилось на 66% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

«И российские, и украинские туристы чрезвычайно важны для турецкого туризма. Во время пандемии, особенно когда европейские страны предприняли очень серьезные меры по закрытию границ, туристы из россии и Украины не позволили турецкой отрасли полностью развалиться», — сказал он.

На прошлой неделе ЕС заявил, что приостановит действие программы упрощения визового режима, которая облегчала россиянам посещение блока.

Это может говорить о том, что россияне решат потратить свои туристические доллары в Турции, которая не закрыла свое воздушное пространство для рейсов из рф, в отличие от своих западных союзников.

Ранее «Курсор» писал о том, что военный эксперт Петр Черник считает, что осенью будет сложно проводить наступательные операции, поэтому война между Украиной и рф* немного «затихнет».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!