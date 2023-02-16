Часть уникального хорватского острова в форме сердца выставлена на продажу

Остров, известный как Галесняк и расположенный в канале Пасман в Адриатическом море, привлекал многих известных личностей, в том числе Бейонсе, Джеффа Безоса и Майкла Джордана.

Часть уникального хорватского острова в форме сердца, который туристы прозвали «Островом любви», выставлена ​​на продажу почти за 11 миллионов долларов, и это произошло как раз в День святого Валентина.

Looking for an unforgettable Valentine's Day gift? A part of Croatia's unique heart-shaped Adriatic islet — nicknamed the Island of Love by tourists — is up for sale. If you can afford it, that is. pic.twitter.com/sabS4JJIt2 — CNN International (@cnni) February 13, 2023

По данным New York Post, остров, известный как Галесняк и расположенный в канале Пасман в Адриатическом море, привлекал многих известных личностей, в том числе Бейонсе, Джеффа Безоса и Майкла Джордана.

«Бейонсе отметила свой 39-й день рождения на острове, и она регулярно там бывает, Майкл Джордан был там в прошлом году, Джефф Безос тоже, в этом районе нет недостатка в знаменитостях», — сказал Сильвестро Кардум, представляющий интересы владельцев продаваемой части острова. Он также заявил, что, хотя на острове нет отелей, вилл или ресторанов, знаменитости, как известно, в летние месяцы отправляются туда на своих яхтах.

Кроме того, Кардум сказал, что выручка от продажи будет инвестирована в другие места в местном сообществе. Он также сообщил, что только треть острова выставлена ​​на продажу и предлагается под застройку.

Остров в форме сердца известен как один из самых узнаваемых хорватских островов. По данным Post, он был включен во многие списки «лучших» для путешествий. Еще в 2019 году ученые кафедры археологии Задарского университета обнаружили, что люди жили здесь более 7000 лет назад.

Кардум сообщил, что площадь острова составляет около 10 акров, и потенциальные покупатели уже звонят по поводу предложения. «На острове и вокруг него делается более миллиона фотографий в год, и я думаю, что его популярность очень высока», — добавил он.

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