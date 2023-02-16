Часть уникального хорватского острова в форме сердца выставлена на продажу

Часть уникального хорватского острова в форме сердца, который туристы прозвали «Островом любви», выставлена на продажу почти за 11 миллионов долларов, и это произошло как раз в День святого Валентина.
По данным New York Post, остров, известный как Галесняк и расположенный в канале Пасман в Адриатическом море, привлекал многих известных личностей, в том числе Бейонсе, Джеффа Безоса и Майкла Джордана.
«Бейонсе отметила свой 39-й день рождения на острове, и она регулярно там бывает, Майкл Джордан был там в прошлом году, Джефф Безос тоже, в этом районе нет недостатка в знаменитостях», — сказал Сильвестро Кардум, представляющий интересы владельцев продаваемой части острова. Он также заявил, что, хотя на острове нет отелей, вилл или ресторанов, знаменитости, как известно, в летние месяцы отправляются туда на своих яхтах.
Кроме того, Кардум сказал, что выручка от продажи будет инвестирована в другие места в местном сообществе. Он также сообщил, что только треть острова выставлена на продажу и предлагается под застройку.
Остров в форме сердца известен как один из самых узнаваемых хорватских островов. По данным Post, он был включен во многие списки «лучших» для путешествий. Еще в 2019 году ученые кафедры археологии Задарского университета обнаружили, что люди жили здесь более 7000 лет назад.
Кардум сообщил, что площадь острова составляет около 10 акров, и потенциальные покупатели уже звонят по поводу предложения. «На острове и вокруг него делается более миллиона фотографий в год, и я думаю, что его популярность очень высока», — добавил он.
Читайте также: для любителей уединения: названы лучшие острова Европы.