Как выглядит собака с одним из самых длинных носов в мире

Собака стала звездой Инстаграма и дарит подписчикам хорошее настроение.

Эрис, пятилетняя русская борзая с мордой впечатляющей длины, стала настоящей звездой соцсетей. С ее почти 31-сантиметровым носом, она претендует на звание самой длинноносой собаки в мире, и у нее уже есть 305 тысяч подписчиков в Instagram.

Эта необычная борзая попала в семью Лили Камбурян и ее партнерши Саванны в 2018 году. Эрис, названная в честь греческой богини раздора, стала их верной спутницей. Владельцы сразу предупредили, что у собаки может возникнуть несколько проблем, связанных с длинным носом.

Однако, несмотря на это, Эрис прекрасно справляется со своей необычной особенностью.

Она любит совать свой нос в очень маленькие щели между диванами, заборами или людьми, наслаждающимися едой за столом.

Эрис пока не попала в Книгу рекордов Гиннеса, но у борзей долгая жизнь, и ее хозяйки остаются оптимистичными. Эта необычная собака продолжает завоевывать сердца поклонников в социальных сетях, и кто знает, возможно, она станет рекордсменкой.

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