Камала Харрис рассказала, для чего использовался китайский аэростат, сбитый над США

Вице-президент США Камала Харрис заявила в пятницу, что китайский аэростат был сбит, «потому что мы были уверены, что Китай использовал его для шпионажа за американским народом». Она сказала, что воздушный шар «не помог» улучшить отношения между Вашингтоном и Пекином.

Харрис добавила, что президент Джо Байден рассчитывает поговорить с председателем Китая Си Цзиньпином об инциденте. «Мы будем придерживаться той точки зрения, которая у нас есть в отношении того, какими должны быть отношения между Китаем и Соединенными Штатами», — сказала она NBC News.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что Министерство обороны США уже отслеживало несколько летающих объектов во времена администрации Трампа и заподозрило их в принадлежности Китаю. Бывший президент Дональд Трамп не был проинформирован об объектах, потому что, по словам бывших чиновников, «было неясно, что это такое».

В отчете газеты утверждается, что лишь небольшое число сотрудников разведки Пентагона знали об этих объектах. Их анализ 2020 года не смог подтвердить связь аэростатов с китайскими программами наблюдения. Трамп заявил, что Китай «слишком уважает» его, чтобы отправлять воздушные шары-шпионы, отрицая, что какие-либо объекты входили в воздушное пространство США во время его пребывания у власти.

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