Китай прокомментировал сбитие США воздушного шара

10:41, Сегодня
Мировые новости, Политика
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Фото: Pixabay

В Пекине настаивают, что Вашингтону «необходимо работать с нами».

Министерство иностранных дел заявило, что США не могут требовать общения и диалога с Пекином при эскалации инцидента с воздушным шаром.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Соединенным Штатам необходимо работать с нами, чтобы справиться с этим инцидентом и вернуть отношения к здоровым и устойчивым отношениям», — сказал Ван Вэньбинь на регулярном брифинге, когда его спросили о президенте США Джо Байдене, который сказал, что поговорит с президентом Си Цзиньпином о китайском воздушном шаре.

Ранее «Курсор» сообщал о заявлении Байдена, который сказал, что во время запланированной вскоре беседы с председателем КНР Си Цзиньпином он не будет извиняться перед Пекином за решение уничтожить китайский аэростат. Также он сказал, что китайские шпионские шары «изучаются прямо сейчас», и США за ними «следят по всему миру».

Мы пока точно не знаем, что из себя представляют эти три объекта, но ничто сейчас не указывает на то, что они связаны с китайской программой аэростатов-шпионов или разведывательных аппаратов иных стран», – заявил он.

По словам американского лидера, воздушные шары используют многие страны по всему миру. Он считает, что эту область не регулирует необходимым образом законодательство, а потому он анонсировал разработку новых правил по работе с такими объектами.

В частности, речь идет о разработке систем слежения в космосе, расширении возможностей фиксации объектов и создании новых законов по запуску подобных воздушных объектов.

«Но важно помнить. Если «объект» представляет угрозу США, то я отдам приказ о его сбитии», – добавил он.

Также наш сайт писал, что Кидай пообещал принять «контрмеры для решительной защиты своего суверенитета» после того, как США ввели санкции против шести китайских аэрокосмических компаний.

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