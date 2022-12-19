Канада начала конфискацию активов Романа Абрамовича

В правительстве страны говорят, что Канада не станет убежищем для добытых нечестным путем доходов российских олигархов, а использование российских активов для восстановления Украины «справедливо и уместно».

Канада наложит арест на 26 млн долларов США предприятия, которое принадлежит российскому олигарху роману абрамовичу*. Речь идет о компании «Granite Capital Holdings».

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

В заявлении говорится, что Канада стала первой страной G7, применившей такие меры. Она таким образом продемонстрировала свою твердую приверженность Украине.

«С самого начала войны мы предупреждали путина и его пособников, что они не смогут скрыться от последствий своих действий. Безнаказанность никогда не была вариантом, и Канада продолжит оказывать давление на российский режим и тех, кто извлек выгоду из путинского варварского вторжения в Украину», — заявила Жоли.

Как заявила вице-премьер и министр финансов Христя Фриланд, российские олигархи причастны к вторжению рф в Украину. По ее словам, Канада не станет убежищем для их добытых нечестным путем доходов, а использование российских активов для восстановления Украины «справедливо и уместно».

В правительстве также напомнили, что Канада ввела санкции в отношении более 2100 физических и юридических лиц после оккупации Крыма россией. После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года Канада ввела санкции в отношении еще более чем 1500 физических и юридических лиц из россии, Украины и Беларуси.

Как сообщал Курсор, российские олигархи подали в Европейский суд по правам человека 61 иск против санкций Евросоюза, введенных в связи с нападением россии на Украину.

Среди подавших иски — бывший владелец английского футбольного клуба «Челси», попавший под санкции российско-израильский олигарх роман абрамович, а также григорий березкин и геннадий тимченко.

Также Курсор писал о том, по кому ударят новые антироссийские санкции ЕС.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!