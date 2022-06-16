Канада объявила о военной помощи Украине на 7 млн долларов

Министерство национальной обороны Канады отметило, что с начала полномасштабного вторжения россии* Оттава предоставила Киеву военную помощь на сумму 212,5 млн долларов.

После третьего саммита Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе министр обороны Канады Анита Ананд объявила о поставке Киеву десяти запасных стволов для гаубиц M777 на сумму около 7 миллионов долларов. Об этом в среду 15 июня сообщила пресс-служба Государственного департамента Канады.

«Поставка 10 готовых к использованию сменных стволов для гаубиц M777 гарантирует дальность и точность стрельбы, поскольку изношенные стволы необходимо регулярно заменять. Эта поддержка соответствует поддержанию Украиной критических возможностей, предоставляемых ее союзниками и партнерами», — говорится в заявлении.

Министерство национальной обороны Канады отметило, что с начала полномасштабного вторжения России Оттава предоставила Киеву военную помощь на сумму 212,5 млн долларов: гаубицы M777, более 20 000 единиц артиллерийских боеприпасов и обучение украинских военных.

«Курсор» сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!