Канада покупает NASAMS у США, чтобы «пожертвовать» Киеву

До этого Канада уже выделила Украине военную помощь на сумму более 1 миллиарда канадских долларов.

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила во вторник, что Оттава купит у США национальную усовершенствованную зенитно-ракетную систему (NASAMS) «для передачи Украине».

Правительство Канады заплатит 406 миллионов канадских долларов или около 302 миллионов долларов США за оружие, совместно разработанное Raytheon Technologies и норвежской Kongsberg Gruppen, которое, как ожидается, «поможет Украине укрепить свои системы противовоздушной обороны против разрушительных воздушных атак на военные объекты, критически важные гражданские объекты и населенные пункты».

Оттава подчеркнула, что это будет первый раз, когда она отправит в Киев систему противовоздушной обороны, и что с февраля 2022 года она выделила этой восточноевропейской стране военную помощь на сумму более 1 миллиарда канадских долларов.

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