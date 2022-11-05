Канадская украинка может стать новым генсеком НАТО — СМИ

Христя Фриланд говорит на пяти языках, уверенно ведет себя во время публичных выступлений и может стать первой женщиной во главе Североатлантического альянса.

Вице-премьер, министр финансов Канады Христя Фриланд является одним из кандидатов на должность генерального секретаря НАТО после Йенса Столтенберга.

Об этом говорится в материале The New York Times. Издание ссылается на чиновников Альянса.

По их словам, сейчас еще рано делать прогнозы относительно нового главы НАТО, однако «в Вашингтоне появился один главный кандидат: Христя Фриланд, канадка украинского происхождения, ныне занимающая должность заместителя премьер-министра Канады и министра финансов страны.

Издание отмечает, что у Фриланд есть ряд преимуществ:

говорит на английском, французском, итальянском, украинском и российском языках;

руководила сложными министерствами;

уверенно ведет себя во время пресс-конференций и других публичных выступлений;

может стать первой женщиной и первым гражданином Канады, когда-либо возглавлявшим НАТО.

По мнению одного из чиновников НАТО, также возможно, что государства-члены могут согласиться продлить срок полномочий нынешнего генсека Йенса Столтенберга еще на один год.

«Он просил продлить срок его полномочий на два года из-за войны в Украине, но ему дали один год до сентября следующего года», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится.

По словам нынешнего генсека НАТО, Альянс поддерживает и будет оказывать помощь Украине в борьбе с российским агрессором, потому что ее успех на возможных переговорах с россией* будет зависеть от силы ВСУ на линии фронта.

Курсор писал ранее, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал поставку в Украину систем для борьбы с беспилотниками.

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