Канадская украинка может стать новым генсеком НАТО — СМИ

Вице-премьер, министр финансов Канады Христя Фриланд является одним из кандидатов на должность генерального секретаря НАТО после Йенса Столтенберга.
Об этом говорится в материале The New York Times. Издание ссылается на чиновников Альянса.
По их словам, сейчас еще рано делать прогнозы относительно нового главы НАТО, однако «в Вашингтоне появился один главный кандидат: Христя Фриланд, канадка украинского происхождения, ныне занимающая должность заместителя премьер-министра Канады и министра финансов страны.
Издание отмечает, что у Фриланд есть ряд преимуществ:
- говорит на английском, французском, итальянском, украинском и российском языках;
- руководила сложными министерствами;
- уверенно ведет себя во время пресс-конференций и других публичных выступлений;
- может стать первой женщиной и первым гражданином Канады, когда-либо возглавлявшим НАТО.
По мнению одного из чиновников НАТО, также возможно, что государства-члены могут согласиться продлить срок полномочий нынешнего генсека Йенса Столтенберга еще на один год.
«Он просил продлить срок его полномочий на два года из-за войны в Украине, но ему дали один год до сентября следующего года», — пишет издание.
Как сообщал Курсор, Йенс Столтенберг заявил, что НАТО готово продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится.
По словам нынешнего генсека НАТО, Альянс поддерживает и будет оказывать помощь Украине в борьбе с российским агрессором, потому что ее успех на возможных переговорах с россией* будет зависеть от силы ВСУ на линии фронта.
Курсор писал ранее, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал поставку в Украину систем для борьбы с беспилотниками.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!