Канадцы стали массово получать угрозы убийством из Ирана

Канадское разведывательное агентство расследует сообщения от проживающих в стране людей, получивших угрозы убийством со стороны Ирана.

По данным Службы безопасности Канады (CSIS), угрозы направлены на то, чтобы заставить замолчать публично выступающих против Ирана. Поэтому CSIS собирает информацию от людей, подвергшихся преследованиям и запугиваниям, связанными с Исламской Республикой Иран.

«CSIS активно расследует несколько угроз жизни, исходящих из Исламской Республики Иран на основе достоверных данных разведки», — говорится в заявлении.

Подобная деятельность Ирана встречается не только в Канаде. К примеру, британские правоохранители знают о нескольких попытках иранской разведки похитить граждан Соединенного Королевства.

«Известно, что разведывательные службы Ирана предприняли по меньшей мере 10 попыток похитить или даже убить британских граждан или людей, проживающих в Соединенном Королевстве, которых Тегеран считал угрозой», — заявил глава британского внутреннего разведывательного агентства.

Как сообщал Курсор, в начале октября Канада ввела новые санкции против Ирана за предполагаемые нарушения прав человека, в том числе за смерть Махсы Амини, которая скончался, находясь под стражей в иранской «полиции нравов».