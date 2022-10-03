Канада ввела новые санкции против иранских чиновников: подробности

Канада ввела новые санкции против Ирана за предполагаемые нарушения прав человека, в том числе за смерть Махсы Амини, которая скончался, находясь под стражей в иранской «полиции нравов».

Отмечается, что под санкции попали 25 физических и 9 юридических лиц, в том числе должностные лица Корпуса стражей исламской революции и его министерства разведки и безопасности.

«Эти санкции являются ответом на грубые нарушения прав человека, которые были совершены в Иране, в том числе на систематическое преследование женщин и, в частности, на вопиющие действия, совершенные так называемой «полицией нравов» Ирана, которые привели к смерти Махсы Амини», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, Иран заявляет, что расследование МАГАТЭ незаявленных ядерных объектов должно быть прекращено для подписания «устойчивого» соглашения.

Ранее Курсор писал, что США и Израиль согласны, что необходимо ужесточать требования к Ирану. США и Израиль «хорошо понимают позиции друг друга», при этом американцы подозревают, что возражения израильских политиков усилились в преддверии выборов.

Кроме этого, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель надеется на то, что в скором времени ядерную сделку с Ираном заключат. По его словам, это произойдет после «разумных» ответов от иранской и американской сторон.

Курсор сообщал, что ядерное соглашение прокомментировал посол Израиля в ООН Гилад Эрдан. Он сказал, что она не помешает Ирану стать ядерным государством, что в итоге может нанести вред всему миру.

Напомним, что президент Израиля Ицхак Герцог призвал ООН продолжить расследование в отношении Ирана. Он этот сделал после того, как иранский президент выступил с угрозами в адрес израильской стороны.