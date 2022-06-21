Канцлер Германии рассказал о главном страхе путина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент россии* владимир путин опасается, что на территорию российской федерации проникнет демократия.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент россии* владимир путин опасается, что на территорию российской федерации проникнет демократия. Имнее поэтому российский лидер хочет развалить НАТО и Европейский союз.

Об этом канцлер заявил в интервью немецкому изданию Muenchner Merkur.

По мнению Шольца, путин «боится, что искра демократии распространится на его страну. Вот почему он уже много лет проводит политику, направленную на развал НАТО и ЕС. Он хочет разделенной Европы и возврата к политике зон влияния. Но он не сможет этого сделать».

Шольц также считает, что путин принять тот факт, что Украина продолжает сближение с Европейским союзом. Также путин должен признать, что рядом с россией уже существует сообщество демократий и правовых государств.

Также канцлет отметил, что мир на Украине на условиях, которые выдвигает рф, неприемлем. Он добавил, что Германия продолжит оказывать поддержку Украине по мере своих возможностей.

Представительница МИДа рф Мария Захарова., комментируя слова Шольца, заявила, что на россию «пару раз немецкие искры распространялись. Больше пожаров не допустим».

Ранее Курсор писал, что россия в очередной раз угрожает Литве. МИД рф требует немедленной отмены «откровенно враждебных» ограничений Литвы на железнодорожный транзит санкционированных ЕС товаров в эксклав Калининград, зажатый между Литвой и Польшей.

Курсор сообщал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!