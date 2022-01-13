Карантинные лагеря Китая: старики, женщины и дети в железных камерах

Китай пытается жесткими методами искоренить коронавирус, несмотря на предупреждения экспертов о том, что более заразный штамм «омикрон» делает стратегию «Нулевой ковид» невозможной. Людей, у которых подозревают COVID-19, загоняют в карантинные лагеря с рядами тесных металлических коробок вместо домов.

Тысячи жителей заблокированных городов, у которых подозревают заражение COVID-19, были переведены в карантинные лагеря. Среди тех, кого отправили в изоляцию, были беременные женщины, дети и пожилые люди.

Об этом сообщает новостное издание «9 канал Израиль» со ссылкой на «Daily Mail».

«Жителям жилого комплекса Mingde 8 Yingli сразу после полуночи 1 января объявили, что они должны покинуть свои дома и отправиться в карантинный центр», — говорится в сообщении одного из пользователей.

По словам очевидцев, к комплексу прибыло 30 автобусов для того, чтобы перевезти свыше тысячи человек. По прибытии на место жителей оставили в автобусах на несколько часов.

Millions of chinese people are living in covid quarantine camps now!

2022/1/9 pic.twitter.com/wO1cekQhps — Songpinganq (@songpinganq) January 9, 2022

Видеозаписи, которые широко распространяются в Интернете, показывают людей, в том числе женщин, стариков и детей, в крошечных коробках с деревянной кроватью и туалетом, где они вынуждены оставаться в течение двух недель.

Задержанные сняли на видео сотрудников лагеря в защитных костюмах, раздающих еду изолированным жителям, однако многие жалуются, что еды недостаточно. Также поступают многочисленные сообщения о том, что в «железных коробках» очень холодно и сыро.

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