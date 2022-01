Карантинные лагеря Китая: старики, женщины и дети в железных камерах

Тысячи жителей заблокированных городов, у которых подозревают заражение COVID-19, были переведены в карантинные лагеря. Среди тех, кого отправили в изоляцию, были беременные женщины, дети и пожилые люди.

Об этом сообщает новостное издание «9 канал Израиль» со ссылкой на «Daily Mail».

«Жителям жилого комплекса Mingde 8 Yingli сразу после полуночи 1 января объявили, что они должны покинуть свои дома и отправиться в карантинный центр», — говорится в сообщении одного из пользователей.

По словам очевидцев, к комплексу прибыло 30 автобусов для того, чтобы перевезти свыше тысячи человек. По прибытии на место жителей оставили в автобусах на несколько часов.

Millions of chinese people are living in covid quarantine camps now!

2022/1/9 pic.twitter.com/wO1cekQhps

— Songpinganq (@songpinganq) January 9, 2022