Карта с местонахождением клада, спрятанного нацистами, вызвала ажиотаж среди охотников за сокровищами

Говорят, что клад был захоронен четырьмя немецкими солдатами во время Второй мировой войны.

Местные жители города в Нидерландах взволнованы после того, как впервые была обнародована карта, призванная показать местонахождение сокровищ, спрятанных нацистами во время Второй мировой войны. Это заставило охотников за сокровищами стекаться в город.

На прошлой неделе власти Нидерландов выпустили карту времен Второй мировой войны. Это место, где нацисты закопали небольшое количество награбленных сокровищ, когда отступали из Нидерландов в 1945 году. Однако, местный совет призывает к осторожности от искателей сокровищ.

Говорят, что клад был зарыт четырьмя немецкими солдатами во время Второй мировой войны и так и не был найден. На карте указано, что сокровище зарыто недалеко от города Оммерен в муниципалитете Бюрен в центральной Голландии.

Карта десятилетиями хранилась в Национальном архиве Нидерландов; только сейчас общественность может пойти и увидеть ее, а также сотни других документов времен Второй мировой войны, поскольку Архив рассекретил их в рамках своего ежегодного Дня открытого доступа во вторник.

По сообщениям The Guardian, добыча оценивается в 19,1 миллиона долларов. Она представляет собой четыре ящика с боеприпасами, нагруженные монетами, часами, драгоценностями и бриллиантами.

Веб-сайт властей Бурена предупредил в заявлении от 5 января, что «эксперты отмечают, что этот район находится недалеко от линии фронта Второй мировой войны. Поиски там опасны из-за возможных неразорвавшихся бомб, мин или гранат. Поэтому мы советуем против поиска нацистских сокровищ».

Эксперты предполагают, что сокровища уже могли быть разграблены многочисленными людьми, от местных голландских жителей до отступающих нацистских солдат и союзных войск, освободивших Нидерланды во время бурного конца Второй мировой войны. Но этого недостаточно, чтобы остановить пытливых умов, собравшихся в этом районе на этой неделе.

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