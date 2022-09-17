Космонавт составил карту сокровищ и уже достал несколько сундуков с золотом

Благодаря снимкам из космоса на поверхности Земли выявлены места возможных кораблекрушений. Американский астронавт обнаружил там сундуки с золотом.

Уникальную карту сокровищ, которая оказалась еще и действующей, составил американский астронавт.

Участник программы «Меркурий» Гордон Купер облетел Землю 22 раза во время миссии и обнаружил более ста подозрительных объектов, сообщает 2plus2.ua.

На поверхности Земли Купер выявил темные пятна в Карибском бассейне и предположил, что это могут быть следы затонувших кораблей.

Астронавт сделал снимки и на основании их составил карту затопленных сокровищ. Вместе со своим партнером и учеником, Далером Митчелом, кладоискатели определили точные места 12 затонувших кораблей в Карибском море.

В результате поисковых действий мужчины достали несколько сундуков с золотом из затонувших испанских галеонов. Они рассказали, что остальные места также планируют проверить, просто потребуется много времени, сил и денег, чтобы воплотить все планы по поиску сокровищ.

В Карибском бассейне затонуло много кораблей, перевозивших ценные грузы, в том числе пиратских, поэтому поиском сокровищ занимается много искателей приключений.

Курсор писал, что найден скелет человека, жившего во времена последнего ледникового периода.

Также мы сообщали, что самый северный остров на карте оказался совсем не островом. Год назад был обнаружен самый северный остров размером 30 на 60 метров, который нанесли на карты и назвали Qeqertaq Avannarleq. Но несколько дней назад ученые признали свою ошибку.