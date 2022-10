Картину короля Чарльза III продали за 6500 долларов: что на ней изображено

Новый король Великобритании Чарльз III, как оказалось, увлекается живописью. В 2001 году он нарисовал картину «Шотландский дом», которая недавно ушла с молотка за 6500 долларов.

Об этом сообщает издание People.

Картину удалось продать в 10 раз дороже, чем за нее предлагали 20 лет назад. Дело в том, что на полотне нового короля изображен замок Балморал, в котором в сентябре скончался Ее Величество Елизавета II.

Как известно, покойная королева увлекалась фотографией, однако ее сын пошел дальше и начал создавать сам произведения искусства.

По его словам, он почувствовал сильное желание выразить с помощью акварели то, что он видел и передать «внутреннее» ощущение текстуры, что нельзя было сделать с помощью фотографии.

Чарльз III подчеркнул, что во время написания картин можно заметить детали, которые раньше ускользали из внимания. А сам процесс требует интенсивной концентрации, поэтому рисование считается одним из самых эффективных терапевтических упражнений, с помощью которых можно расслабиться.

A print of a painting by King Charles III is up for auction! It shows Balmoral Castle in Scotland. The King, then Prince of Wales, painted it in 2001. pic.twitter.com/KV37iLLxtF

— Royal Watcher (@WindsorDynasty) October 19, 2022