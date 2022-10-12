Названа дата коронации Чарльза III

10 сентября Чарльз III официально был провозглашен королем Великобритании после смерти своей матери, королевы Елизаветы II.

Церемония коронации короля Великобритании Чарльза III пройдет в субботу, 6 мая 2023 года, в Вестминстерском аббатстве.

Об этом говорится в объявлении Букингемского дворца.

«Церемония коронации состоится в Вестминстерском аббатстве в Лондоне под руководством архиепископа Кентерберийского. Коронация будет отражать роль монарха сегодня и будет направлена ​​в будущее, в то же время будучи укоренена в давние традиции и торжественность», — говорится в сообщении дворца

Во время церемонии его величество король Чарльз III будет коронован вместе с королевой-консортом Камиллой.

Сообщается, что другие подробности предстоящей церемонии будут озвучены позже.

Коронация Чарльза, ставшего монархом после смерти Елизаветы II, станет первой почти за 70 лет. Последняя церемония коронации проводилась для его матери в июне 1953 года. Коронация Чарльза станет символическим празднованием нового правления.

В июне следующего года королю исполнится 74 года. Он станет самым старым человеком, коронованным в истории Великобритании.

Королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября на 97-м году жизни. Совет престолонаследия 10 сентября провозгласил ее сына новым монархом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Ранее Курсор писал, что стало известно, почему умерла королева Елизавета II. Названа официальная причина и время смерти британской королевы Елизаветы II, что засвидетельствовано фармацевтом королевской семьи Дугласом Джеймсом Алланом Глассом.

Кроме этого, Букингемский дворец показал знаменитый красный почтовый ящик в канцелярии короля Чарльза III. Это одно из первых фото с начала правления нового монарха.

Напомним, что королева Великобритании скончалась в возрасте 96 лет в четверг, 8 сентября, в Букингемском дворце.