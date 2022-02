Катар договорился с талибами о возобновлении эвакуации граждан из Афганистана

Катар достиг соглашения с фактическим правительством Афганистана о возобновлении чартерных эвакуаций из аэропорта Кабула.

Об этом сообщило сегодня, 1 февраля, издание «Axios» со ссылкой на интервью с министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани.

EXCLUSIVE: Qatar has reached a deal with the Taliban to resume chartered evacuations out of Kabul’s airport, ending a dispute with the Afghan government that’s caused a months-long pause in flights, the Gulf nation’s foreign minister told Axios. https://t.co/iC60VqTmKT

— Axios (@axios) February 1, 2022