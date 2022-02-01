В США учительнице грозит тюремный срок в 20 лет за участие в составе ИГИЛ

Суд США выдвинул обвинения против бывшей учительницы и жительницы штата Канзас за присоединение к террористической организации ИГИЛ в Сирии. 42-летняя обвиняемая организовала, возглавила и обучила военный полк ИГИЛ, полностью состоящий из женщин.

42-летняя Элисон Флюк-Экирен, бывшая учительница из Канзаса, была арестована на территории Сирии и отправлена в США для судебного процесса по американским законам. Ее обвиняют в пособничестве терроризму в составе запрещенной экстремистской организации ИГИЛ. В случае, если суд признает женщину виновной, ей грозит тюрьма сроком на 20 лет.

Об этом сообщает новостное интернет-издание «Israelinfo».

Согласно материалам дела, Экирен покинула США в 2012 году и уехала в Сирию, где вышла замуж за известного лидера ИГИЛ. С 2014 года она стала известна, как как Умм Мухаммад аль-Амрики, Умм Мухаммад или Умм Джибрил, и начала участвовать в террористической деятельности, включая планирование операций и вербовку оперативников для нападения на университетский кампус в Соединенных Штатах, а также работу в качестве командира и организатора женского батальона «Хатиба Нусайба» в Ракке и обучение женщин стрельбе из автоматов АК-47, использованию гранат и поясов смертников.

Кроме того она обучала и детей обращению с автоматами и поясами со взрывчаткой, а также вела у них идеологическую подготовку. В показаниях свидетелей указано, что в числе обучаемых был даже ее 6-летний сын, которому мать доверила оружие.

Также Экирен оказывала услуги переводчика членам ИГИЛ, предоставляла им жилье и переводила программные речи лидеров террористической организации.

Показания против нее дали шести человек, которые были свидетелями ее деятельности с 2014 по 2017 год.

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