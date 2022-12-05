Катар предостерегает ХАМАС и Исламский джихад от обстрелов Израиля во время ЧМ-2022

Это заявление появилось на фоне опасений в израильском оборонном истеблишменте, что Исламский джихад может запустить ракеты по Израилю в ближайшие дни.

Сообщается, что Катар оказывает давление на палестинскую террористическую группировку ХАМАС, чтобы она воздерживалась от эскалации напряженности в сфере безопасности с Израилем в секторе Газа до окончания чемпионата мира по футболу, который проходит в государстве Персидского залива до середины декабря.

Согласно сообщению KAN News, посланник Катара в Газе Мохаммад аль-Эмади вылетел на полосу в начале турнира, чтобы передать сообщение палестинцам.

Согласно отчету, посланник Катара также пытается связаться с «Исламским джихадом» (PIJ), чтобы предотвратить эскалацию отношений с Израилем, которая может отвлечь внимание от футбольного шоу Катара.

Сообщение появилось на фоне опасений в израильском оборонном истеблишменте, что «Исламский джихад» может запустить ракеты по Израилю в ближайшие дни в ответ на убийство в четверг командира «Исламского джихада» в Дженине.

Представитель «Исламского джихада» Тарик Эзз Эль-Дин предупредил, что «резня, совершенная Израилем против нашего народа и наших бойцов сопротивления в лагере Дженин сегодня на рассвете, не останется незамеченной, и этот преступный оккупант заплатит цену за свое гнусное преступление».

Доха играла роль в переговорах о прекращении огня между ХАМАСом и Израилем в прошлом и имеет значительное влияние на лиц, принимающих решения в террористической организации, помогая ей оплачивать счета за топливо и предоставляя гуманитарную помощь.

Сам ХАМАС также сообщил «Исламскому джихаду», что, если он должен ответить на израильскую операцию в Дженине, он должен сделать это с территории Иудеи и Самарии, а не из Газы.

Ранее Курсор писал, что истребители ЦАХАЛа атаковали Газу после ракетных ударов по Израилю. Пресс-служба ЦАХАЛа заявила, что ночью израильские истребители нанесли ответный удар по объектам ХАМАСа и входу в туннель в южной части сектора Газа.

Наша редакция писала, что Кохави сделал заявление на фоне ночных пусков из сектора Газа. Начальник Генштаба Кохави: «Если стабильность в Газе сохранится до мая — это будут самые спокойные два года».

Курсор таке сообщал, что ЦАХАЛ опубликовал видео разрушения объекта ХАМАСа.