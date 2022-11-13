Международная изоляция россии ускоряется космическими темпами — СМИ

С каждым днем у путина остается все меньше возможностей для маневров по переговорам с Украиной. При этом затруднения для кремля накапливаются как внутри страны, так и за ее пределами.

Президент российской федерации владимир путин* на фоне отступления войск рф из Херсона в Украине отказался от участия в саммите G20. Его решение касается не только посещения этой встречи на острове Бали в Индонезии, но даже выступления перед ее участниками в формате онлайн.

Об этом говорится в материале издания Nowiny Polskie.

Отмечается, что путин просто не готов получать порцию негатива от лидеров стран G20, поскольку своей «военной операцией» был опозорен на весь мир.

«Путину пришлось бы пройти через позор, через который прошел … сергей лавров на заседании министров иностранных дел G20 в июле этого года. Поскольку министру лаврову не привыкать к унижениям, именно он отправится с официальным визитом на саммит G20», — пишет автор.

По мнению издания, с каждым днем у президента путина остается все меньше возможностей для маневров по переговорам с Украиной. При этом затруднения для кремля накапливаются как внутри страны, так и за ее пределами. А мобилизация в россии, как и ожидалось, совершенно не изменила ситуацию на украинском фронте.

«Решение путина не ехать на саммит G20 подчеркивает снижение его дипломатического влияния. От него отворачиваются все влиятельные игроки на международной арене, в том числе лидеры Китая Си Цзиньпин и Индии Нарендри Моди. Они оба послали сигналы недовольства президенту рф: Си предостерег от любого применения ядерного оружия, а Моди дал понять москве, что развивающиеся страны «очень остро ощущают проблему» продовольственной и энергетической безопасности в результате полномасштабного вторжения рфв Украину», — говорится в статье.

По словам автора, путин сейчас превращает свою страну в государство-изгой: враждебные действия россии носят глобальный масштаб и включают в себя все — от вторжения в Украину до подрывной деятельности во внутреннюю политику других стран.

«В результате полномасштабного вторжения россии в Украину уровень экономики и бюджет рф упал до такого уровня, что ее пребывание среди более или менее развитых стран мира бессмысленно. Россия должна быть лишена членства в G20 не только из-за бессмысленной агрессии против Украины, но и из-за ее превращения в страну-изгоя», — резюмирует издание.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, также примет участие в саммите G20, но в онлайн-формате.

Еще мы писали, что глава кремля не против был бы посетить саммит, но понимает, что будет выглядеть довольно нелепо и смешно без каких-либо договоренностей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!