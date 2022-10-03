Казахстан: ОДКБ не будет участвовать в войне против Украины

В Астане говорят, что участие ОДКБ в конфликте на территории Украины не входит в зону ответственности организации.

Участие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в конфликте на территории Украины не входит в зону ответственности структуры.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров, сообщает InformBuro.

На вопрос, может ли быть задействован военный потенциал Казахстана в рамках ОДКБ в войне россии* с Украиной, Смадияров отметил, что Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств, их суверенного равенства и мирного существования в соответствии с международным правом и уставом ООН.

«В целом зона ответственности ОДКБ четко очерчена международно признанными территориями государств-членов организаций, и коллективная безопасность обеспечивается в пределах этих территорий. Таким образом, вопрос участия ОДКБ в зоне российско-украинского конфликта на повестке не стоит», – сказал представитель МИД Казахстана.

Как сообщал Курсор, российские пропагандисты все чаще выдвигают к Казахстану территориальные претензии. Они заявляют, что такого государства якобы никогда не существовало, а его территории — «большой подарок со стороны россии и СССР».

Так, прокремлевские источники регулярно используют в адрес бывших советских республик обозначение «неблагодарные соседи». В «черный список» первыми попали страны Балтии, потом Украина и Грузия. Главная причина — нелояльность к Кремлю.

Также Курсор информировал о том, что существование ОДКБ пребывает под угрозой из-за действий рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!