«Неблагодарные соседи»: россия предъявляет претензии к Казахстану

Развитие конфликта между россией и Казахстаном, усилившееся после блокады казахской нефти, подхватили российские СМИ, которые объявили казахские земли «исконно русскими».

Российские пропагандисты все чаще выдвигают к Казахстану территориальные претензии. Они заявляют, что такого государства якобы никогда не существовало, а его территории — «большой подарок со стороны россии* и СССР».

Об этом сообщили в 9tv.co.il.

Прокремлевские источники регулярно используют в адрес бывших советских республик обозначение «неблагодарные соседи». В «черный список» первыми попали страны Балтии, потом Украина и Грузия. Главная причина — нелояльность к Кремлю.

Теперь очередь дошла до Казахстана — российские политики и пропагандисты открыто считают территории этой страны «исконно русскими землями», а в последнее время называют Казахстан «второй Украиной» и «Антироссией у южных границ».

Федеральных каналы полны лозунгами: «Казахстана просто не существовало», «Украина, Беларусь, Казахстан — это вообще исторические земли Российской империи», «Территория Казахстана — это вообще большой подарок со стороны россии», «Одно дело — добрый русский человек вам подарил, и вы это цените и дружите с ним, а другое — что вы взяли и плюнули».

Такую же политику ведет и замглавы совета безопасности россии медведев. Он написал, что, помимо Украины, Грузия и Казахстан являются «искусственно созданными странами», и там испокон веков жили русские люди.

Ранее «Курсор» писал про новый анекдот от медведева: абсурдные идеи о планах Запада.

Напомним, россия мечтает оккупировать часть Казахстана — эксперт.